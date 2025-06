Trump anuncia cessar-fogo entre Israel e Irã após escalada militar e ataques com mísseis

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (23/6), que foi firmado um cessar-fogo entre Israel e Irã. O anúncio foi feito em sua rede social, a Truth Social, mas ainda não foi confirmado oficialmente pelos governos envolvidos no conflito.

Segundo Trump, o cessar-fogo deverá começar cerca de seis horas após o anúncio, ou seja, por volta das 19h15 (horário de Brasília). O Irã cessaria os ataques primeiro, seguido por Israel. Em sua publicação, o republicano comemorou o acordo e elogiou os países por, segundo ele, demonstrarem “resistência, coragem e inteligência” ao encerrar o que chamou de “guerra de 12 dias”.

“O fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso”, escreveu Trump.

Como começou a nova escalada?

O conflito ganhou nova dimensão no sábado (21/6), quando os Estados Unidos bombardearam três instalações nucleares do Irã. Em retaliação, o Irã lançou mísseis em direção à base americana de Al Udeid, no Catar, considerada a maior instalação militar dos EUA no Oriente Médio. O Pentágono afirmou que não houve feridos no ataque.

Nesta segunda (23/6), o Irã realizou sua 21ª ofensiva contra Israel, utilizando uma combinação de mísseis de propulsão sólida, líquida e drones suicidas. Os alvos foram múltiplas regiões israelenses, de norte a sul.

Em paralelo, Israel intensificou seus ataques ao Irã, incluindo alvos simbólicos em Teerã, como a Prisão de Evin, o quartel-general da Guarda Revolucionária e o famoso “relógio da destruição de Israel” na Praça Palestina.

Trump descreveu a resposta iraniana aos ataques americanos como “muito fraca”, dizendo que 13 dos 14 mísseis lançados foram interceptados, e apenas um caiu em área segura.

“Nenhum americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado. Mais importante ainda, eles se livraram de tudo e, com sorte, não haverá mais ódio”, comentou Trump.

Além disso, o ex-presidente revelou que o Irã teria avisado com antecedência sobre os mísseis, o que teria evitado vítimas. Ele finalizou o comunicado sugerindo que ambos os países caminhem rumo à paz: “Talvez o Irã possa agora prosseguir rumo à paz e harmonia na região, e eu encorajarei Israel com entusiasmo a fazer o mesmo”.

