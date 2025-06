Trump assina nova ordem e adia em 90 dias possível banimento do TikTok nos EUA

O presidente Donald Trump assinou uma nova ordem executiva nesta quinta-feira (19/6), prorrogando por mais 90 dias o prazo para o fechamento do TikTok nos Estados Unidos. A medida estende a data-limite até 17 de setembro de 2025 e dá mais tempo para que a ByteDance, empresa chinesa responsável pelo aplicativo, encontre um comprador que não tenha vínculo com o governo chinês — evitando assim o banimento da plataforma no país.

“Acabei de assinar a Ordem Executiva que prorroga o prazo para o fechamento do TikTok por 90 dias”, escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social. Embora a prorrogação já fosse esperada, a formalização só ocorreu agora.

Essa é a terceira vez que o governo norte-americano adia a aplicação da lei aprovada em 2024, que obriga a ByteDance a vender sua operação americana por motivos de segurança nacional. A principal preocupação gira em torno do possível acesso do governo chinês a dados sensíveis de usuários norte-americanos — embora nenhuma prova concreta tenha sido apresentada até o momento.

Negociações seguem travadas

As negociações para a venda da operação americana do TikTok seguem em curso, mas ainda dependem de aprovação tanto da ByteDance quanto das autoridades de Pequim, que têm dificultado o processo. Trump afirmou que existem pelo menos quatro grupos interessados na compra, incluindo a Oracle, que já hospeda os dados do TikTok nos EUA, e empresas como a Blackstone e o bilionário Michael Dell.

Um modelo de transição chegou a ser desenhado, no qual investidores ocidentais elevariam sua participação de 60% para 80%, com a ByteDance mantendo apenas 20%. No entanto, tensões comerciais recentes entre EUA e China, incluindo a imposição de tarifas sobre produtos chineses, acabaram travando o avanço dessas tratativas.

TikTok tem forte presença no país

O TikTok conta com cerca de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos e foi o segundo aplicativo mais baixado no país em 2024, de acordo com a consultoria Sensor Tower. Apesar das restrições propostas, Trump já declarou publicamente que considera o TikTok uma plataforma importante e que ele próprio continua sendo um usuário ativo de redes sociais.

A expectativa agora é de que o impasse se resolva até setembro, prazo final definido pela nova ordem. Caso contrário, o aplicativo pode ser removido das lojas virtuais americanas.

