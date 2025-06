Trump: deixar o G7 não tem relação com cessar-fogo entre Israel e Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alegou nesta terça-feira (17/6) que não deixou a cúpula de líderes do G7, no Canadá, para trabalhar em um cessar-fogo entre Israel e o Irã. A afirmação foi feita na rede Truth Social, onde ele também criticou o presidente francês Emmanuel Macron.

“O presidente francês Emmanuel Macron, em busca de publicidade, disse erroneamente que eu havia deixado a Cúpula do G7, no Canadá, para voltar a Washington e trabalhar em um ‘cessar-fogo’ entre Israel e o Irã. Errado”, divulgou o presidente norte-americano.

O que está acontecendo?

Na última quinta-feira (12/6), as Forças de Defesa de Israel dispararam uma “ofensiva preventiva” contra o programa nuclear do Irã.

O governo israelense já vinha, antes do ataque, subindo o tom contra contra o regime do aiatolá Ali Khamenei, com ameaças ao programa nuclear.

Nos últimos anos, o avanço nuclear do Irã incomodou a comunidade internacional. Israel, que é uma potência nuclear, via o avanço como uma ameaça.

Embora ambos os países sejam rivais históricos, o ataque levou ao aumento da instabilidade no Oriente Médio.

Segundo Trump, Macron “não tem ideia de por que” ele estava a caminho de Washington ao sair da cúpula.

Trump chegou ao Canadá no domingo (15/6) para participar da cúpula do G7. Nessa segunda-feira (16/6), o republicano esteve em reuniões fechadas com os líderes dos demais países do grupo, realizadas em um resort nas montanhas canadenses.

Ele foi embora antes mesmo do fim da cúpula e da participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mais cedo, Macron afirmou que Trump fez uma proposta de cessar-fogo entre Israel e o Irã.

“Ele [Macron] não tem ideia de por que estou a caminho de Washington, mas certamente não tem nada a ver com um cessar-fogo. Muito maior do que isso. Seja propositalmente ou não, Emmanuel sempre se engana. Fique ligado”, completou Trump.

Também nessa segunda, Trump pediu que a população de Teerã, capital do Irã, deixasse a cidade imediatamente, em meio à escalada de tensão entre Israel e Irã.