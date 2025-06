Trump diz que Musk “terá que arcar com as consequências” se apoiar democratas nas eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não pretende retomar sua relação com Elon Musk e lançou um alerta ao bilionário: se ele apoiar candidatos democratas nas próximas eleições, “terá que arcar com as consequências”.

Em entrevista por telefone à NBC, neste sábado (7), Trump foi direto ao ser questionado sobre o futuro de sua relação com o CEO da Tesla e da SpaceX. “Acho que sim, é”, respondeu ao ser perguntado se a aliança entre os dois havia terminado.

“Estou muito ocupado com outras coisas”, disse o presidente. “Você sabe, eu venci uma eleição por uma margem esmagadora. Dei muitas oportunidades a ele, muito antes de isso acontecer. Dei oportunidades no meu primeiro mandato, e salvei a vida dele no meu primeiro mandato. Não tenho intenção de falar com ele”.

A declaração ocorre em meio a rumores de que Musk poderá apoiar legisladores e candidatos democratas nas eleições de meio de mandato de 2026.

Trump, no entanto, foi categórico: “se ele fizer isso, terá que arcar com as consequências”. Apesar do aviso, o presidente não especificou quais medidas poderiam ser tomadas. As empresas de Musk, vale lembrar, mantêm contratos significativos com o governo federal.

De aliado próximo, Musk parece agora ocupar o lugar de potencial alvo de Trump, que já demonstrou disposição em usar o poder político para enfrentar adversários. O ex-presidente chegou a sugerir que cortar contratos com as empresas de Musk seria uma forma eficiente de reduzir gastos públicos.

O atrito entre os dois ganhou força nesta semana, após Musk criticar publicamente um projeto de lei apoiado por Trump, em tramitação no Congresso. O bilionário classificou a proposta como uma “aberração nojenta” e alertou que ela agravaria o déficit federal.

Trump reagiu com críticas no Salão Oval. Em seguida, os dois passaram a trocar acusações nas redes sociais, gerando preocupação na Casa Branca e entre líderes republicanos no Congresso, que se mobilizaram para conter os impactos do conflito.

Com o agravamento da disputa, Musk chegou a sugerir o impeachment de Trump e mencionou, sem apresentar provas, que o governo ocultaria informações sobre a relação do ex-presidente com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Na manhã deste sábado, no entanto, as postagens de Musk sobre o caso já haviam sido apagadas.