Tudo sobre Summer Game Fest 2025: como assistir, jogos aguardados e mais

O apresentador Geoff Keighley divulgou um vídeo sobre o evento mostrando alguns dos futuros lançamentos que serão apresentados como: Death Stranding 2: On the Beach, Dune Awakening, Mafia: The Old Country, Sonic Racing: CrossWorlds, Marvel Cosmic Invasion e mais. Também foram mostrados jogos já lançados que fizeram sucesso recentemente, como Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance 2, South of Midnight, Doom: The Dark Ages e Split Fiction.