Turista que quebrou cadeira de cristais é processado por museu. Vídeo

O museu Palazzo Maffei, em Verona, na Itália, denunciou um turista que quebrou uma cadeira feita com cristais Swarovski ao se sentar para tirar fotos. O caso foi registrado por câmeras de segurança e divulgado na quinta-feira (12/6).

Nas imagens, o homem aparece acompanhado de uma mulher. O casal observa o entorno com cautela, se certifica de que não há ninguém por perto e, em seguida, o homem se senta. A cadeira quebra na mesma hora. Após o acidente, os dois fogem do local sem serem identificados pelos seguranças do museu.

Veja:

A peça danificada é chamada “Van Gogh”, feita pelo artista Nicola Bolla e adquirida pelo museu em 2022. Segundo a direção do espaço, foram dias de incerteza até que a cadeira fosse restaurada. A estrutura já voltou à exposição.

O museu não revelou o valor da obra, mas informou que o incidente ocorreu há menos de quatro semanas e que uma denúncia já foi apresentada às autoridades.

“Decidimos não nos limitar a uma simples denúncia do ocorrido. Queremos transformar esse episódio em uma oportunidade de reflexão e conscientização pública: a arte deve ser admirada, vivenciada, mas acima de tudo respeitada. Sempre”, afirmou o museu, em nota.

A diretora do local, Vanessa Carlon, classificou o episódio como “o pior pesadelo para qualquer museu”. Ela também agradeceu aos envolvidos: “Um sincero agradecimento à polícia, ao nosso departamento de segurança e aos donos dos restauradores, cujo valioso trabalho permitiu a recuperação da obra”.

Nicola Bolla, autor da peça, comentou o ocorrido ao veículo italiano Fanpage: “É um gesto estúpido, mas também vejo um lado positivo e artístico nisso”.

O Palazzo Maffei abriga obras que vão da antiguidade até a arte contemporânea.