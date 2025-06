“tv-mais-feliz-do-brasil”:-deive-leonardo-conta-como-foi-convite-para-o-sbt

Responsável por trazer uma mensagem de fé no início das manhãs do SBT, o evangelista Deive Leonardo exaltou sua bem sucedida estreia no “Bom Dia Esperança” e revelou à repórter Katharine Alves do portal LeoDias como foi o convite para a emissora – que descreveu como a “mais feliz do Brasil”.

“A Dani [Daniela Beyruti, presidente do SBT] é uma pessoa maravilhosa, ela e toda a família do SBT e a gente se sentiu tão amado desde a primeira conversa”, destacou Deive Leonardo.

“Poder entrar na casa de todos os brasileiros, todos os dias de segunda a sexta 7h30, tem sido sem dúvida um presente. A gente têm recebido vários testemunhos todos os dias, de pessoas que estão indo para o trabalho e começando sua rotina com muito mais leveza e para nós isso é um presente incrível”, completou.

O evangelista, que recebeu a reportagem durante a gravação especial da Tour Antes e Depois nesse sábado (31/5) no Rio de Janeiro, também comentou o sucesso da atração matinal, que aumentou em 11% a audiência na Grande São Paulo na semana de estreia.

“Quando a gente tem esse propósito de levar isso para as pessoas, de quem começa o seu dia, receba essa mensagem que vai guiar o seu dia, balizar as suas decisões. Isso é uma dádiva que o SBT deu para o nosso país e eu tô muito feliz por tudo isso”, declarou.

O “Bom Dia Esperança” vai ao ar no SBT de segunda a sexta-feira, às 7h30, durante a exibição do “Primeiro Impacto”. É um espaço de cinco minutos voltado para palavras de paz, motivação e fé, de forma leve e descomplicada.