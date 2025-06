Txai Amazônia: evento dedicado à bioeconomia inicia nesta quarta-feira em Rio Branco

De 25 a 28 de junho, Rio Branco será palco de um dos maiores encontros dedicados à bioeconomia, aos saberes tradicionais e à construção de um futuro sustentável para a região amazônica. O evento Txai Amazônia será realizado no espaço e-Amazônia da Universidade Federal do Acre (Ufac) e trará uma ampla programação voltada ao fortalecimento de iniciativas que valorizam a floresta e os povos que nela vivem.

Com entrada gratuita e inscrições abertas pelo site da Sympla, o Txai Amazônia reunirá experiências, ideias e projetos de sucesso dos nove estados da Amazônia Legal. O objetivo é criar conexões entre inovação tecnológica, cultura, ancestralidade e desenvolvimento socioeconômico baseado no respeito à natureza e às comunidades tradicionais.

Ao longo dos quatro dias, o público poderá participar de painéis sobre bioeconomia e sociobiodiversidade, conhecer casos de sucesso, degustar pratos da gastronomia regional, além de vivenciar apresentações culturais e musicais na mostra artística preparada para o evento.

Mais do que um seminário, o Txai Amazônia é um convite à reflexão sobre como tradição e inovação podem caminhar juntas para construir uma nova Amazônia — mais justa, inclusiva e sustentável. Cada ciclo da floresta e cada saber ancestral são vistos como elementos centrais para impulsionar uma economia que respeita os territórios e valoriza as comunidades.

Com realização da Sapien, FAPAC, Governo do Acre, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e apoio do Governo Federal, o evento reforça o compromisso com um modelo de desenvolvimento que coloca a Amazônia e seu povo no centro das soluções para os desafios do presente e do futuro.

