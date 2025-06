Ufac convoca aprovados para 6ª chamada do Sisu 2025; matrícula será em duas etapas

A Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou, nesta segunda-feira (16), o edital de convocação para a 6ª chamada do Sisu 2025. A nova lista de aprovados para os cursos de graduação pode ser conferida no Anexo I do Edital Prograd nº 02/2025, disponível no site da instituição. Os candidatos selecionados deverão realizar a matrícula em duas fases: a primeira online, nos dias 17 e 18 de junho, e a segunda presencial, no dia 23.

Na etapa virtual, os convocados devem acessar o site sistemas.ufac.br/sisu, preencher o formulário com informações pessoais e socioeconômicas e enviar os documentos exigidos de forma legível, frente e verso, com fundo branco. Somente após o envio completo e a emissão do comprovante, o candidato estará apto a comparecer na etapa presencial, que será realizada nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A apresentação presencial dos documentos ocorrerá no Núcleo de Registro Acadêmico (NURCA), em Rio Branco, e na Secretaria Acadêmica Unificada, no campus Floresta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. É possível realizar a validação por procuração. A Ufac também oferece acesso à internet em ambos os campi para auxiliar os estudantes. Quem não concluir todas as etapas no prazo perderá a vaga.