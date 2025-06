Ufac inicia recepção aos calouros com programação cultural e institucional

A Universidade Federal do Acre (Ufac) inicia na próxima segunda-feira (9), as atividades de recepção aos calouros do semestre letivo 2025/01. A programação acontece no campus de Rio Branco, das 8h às 21h, e inclui cerimônias, apresentações culturais, talk shows e ações de integração. A iniciativa visa acolher os novos estudantes, apresentar os serviços da instituição e promover a convivência acadêmica.

Logo pela manhã, às 8h30, ocorre a cerimônia de abertura no Teatro Universitário, com exibição de vídeo institucional, falas de autoridades da universidade e entrega simbólica dos kits de boas-vindas. Em seguida, os ingressantes acompanham apresentações das Cheers Leaders do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e participam de um talk show com representantes do DCE e da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proaes).

Durante o dia, os calouros recebem kits de recepção e participam de atividades do Projeto Pró-Cultura Estudantil, além de uma gincana promovida pelo DCE. O Restaurante Universitário (RU) oferece almoço gratuito ao meio-dia e entrega tíquetes para o jantar do dia seguinte. À noite, a programação se encerra com uma nova cerimônia, vídeos temáticos e diálogos com a gestão universitária, marcando o fim do primeiro dia de acolhimento.