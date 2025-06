ufc-317:-ilia-topuria-nocauteia-charles-do-bronx;-pantoja-vence

Ilia Topuria é o novo campeão dos leves (até 70 kg). O “matador”, como é conhecido, derrotou a lenda brasileira Charles do Bronx por nocaute técnico, ainda no primeiro assalto, na principal luta da noite deste sábado (28/6), no UFC 317. O triunfo marcou a conquista do segundo cinturão do lutador espanhol.

Veja como foi a luta:

A luta começou intensa, com os dois lutadores em em busca do nocaute. Em menos de um minuto, Topuria e Charles foram ao chão, e o brasileiro quase conseguiu finalizar o rival. Logo na sequência, os combatentes se levantaram e o espanhol nocauteou o ex-campeão dos leves em uma combinação de direto e cruzado.

Com o triunfo, Topuria entrou ao seleto grupo de combatentes a serem campeões de duas divisões diferentes. Ele se junta a nomes como Conor McGregor e Jon Jones. O espanhol já conquistou o topo da categoria dos penas, e agora é campeão dos leves.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Topuria venceu Charles do Bronx por nocaute.

Jeff Bottari/Zuffa LLC 2 de 5

Espanhol se juntou ao grupo seleto de lutadores que já foram campeões de duas categorias diferentes.

Chris Unger/Zuffa LLC 3 de 5

Luta foi pelo cinturão dos pesos-leves.

Chris Unger/Zuffa LLC 4 de 5

Pantoja defendeu o cinturão dos moscas pela quarta vez.

Jeff Bottari/Zuffa LLC 5 de 5

Joshua Van venceu por decisão unânime dos juízes.

Ian Maule/Getty Images

Leia também

Pantoja mantém reinado

Alexandre Pantoja coletou mais uma cabeça pro seu cartel. O brasileiro dominou a luta inteira contra o neozelandês Kai Kara-France e não deixou o título dos moscas entrar em risco. O “canibal” finalizou o desafiante no terceiro round, por mata-leão, e manteve seu reinado entre os pesos-moscas (até 57 kg).

Pantoja defendeu seu cinturão pela quarta vez no UFC 317. Após a luta, o brasileiro alfinetou a organização do UFC pela posição em que aparece no ranking geral de lutadores. Atualmente, o canibal está em 9°, mesmo sendo o campeão mais dominante da categoria.

“Acho que agora mereço um lugar melhor no ranking peso por peso do UFC”, declarou Pantoja.

Card principal

Também no card principal, Renato Moicano foi derrotado por Beneil Dariush, no final do terceiro assalto. Os juízes decidiram que o atleta americano-iraniano merecia o triunfo, após um combate acirrado. Ele venceu dois dos três rounds e saiu com a mão levantada na noite.

A luta foi marcada pelo wrestling e jiu-jitsu dos dois, que se manteve firme até o final, mesmo com o aparente cansaço dos lutadores.

Além disso, o americano Payton Talbott venceu o brasileiro, Felipe Lima. A dupla dividiu o octógono em um combate marcado pela técnica dos lutadores.

Já o lutador do Myanmar Joshua Van venceu Brandon Royval em uma das melhores lutas de striking da história do UFC. Os combatentes dependeram da escolha dos juízes para definir o vencedor do duelo.

Van foi eleito o vencedor por unanimidade dos juízes e ganhou o privilégio de desafiar diretamente do octógono. Número 12 do ranking, o lutador de Myanmar venceu o 1° colocado dos moscas, e desafiou o dono do cinturão, Alexandre Pantoja, pelo título de campeão.

“O vencedor da luta desta noite (entre Alexandre Pantoja e Kai Kara-France) vai ter que passar por mim para manter o cinturão”, declarou Joshua Van.

Resultados da noite:

Card principal

Ilia Topuria vence Charles do Bronx, por nocaute técnico, a 2:27 do 1º round, pelo cinturão do peso-leve.

Alexandre Pantoja vence Kai Kara-France, por finalização via mata-leão, a 1:55 do 3º round, pelo cinturão do peso-mosca.

Joshua Van vence Brandon Moreno, por decisão unânime (29-28, 29-28, 30-27).

Beneil Dariush vence Renato Moicano, por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28).

Payton Talbott vence Felipe Lima, por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28).

Card Preliminar