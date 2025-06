Última noite do Arraial Cultural é marcada por apresentações de juninas vencedoras

O Arraial Cultural 2025 chegou ao fim no último domingo (29) em clima de festa e celebração, com as apresentações das três primeiras colocadas do Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas.

No encerramento do evento, houve uma apresentação especial: homenagem ao boi bumbá, em referência ao maior festival popular do mundo, Festival de Parintins. Além disso, o público pôde reviver os momentos mais emocionantes da competição, com coreografias, figurinos e narrativas que encantaram a plateia ao longo dos últimos dias.

O grande destaque da edição foi a quadrilha Matutos na Roça, campeã estadual de 2025. Com uma apresentação envolvente, marcada por sincronia, energia e criatividade, o grupo conquistou o primeiro lugar e garantiu o prêmio de R$ 10 mil. A vitória também garantiu aos Matutos a vaga para representar o Acre na etapa nacional do circuito de quadrilhas juninas.

Na segunda colocação ficou a quadrilha Sassaricano na Roça, que emocionou o público com uma performance vibrante. A equipe ficou em primeiro lugar mas acabou sendo penalizada por ter quebrado a formação da grande roda. Mesmo com o contratempo, o grupo ficou com o prêmio de R$ 7.500.

Já a terceira colocação ficou com os Malucos na Roça, que também encantaram com sua alegria e irreverência. O grupo levou para casa R$ 6 mil pela colocação. Além dos prêmios principais, todas as quadrilhas do campeonato também receberam R$ 6 mil como ajuda de custo pela participação no campeonato.

Com grande público e uma programação marcada por diversidade cultural, o Arraial Cultural 2025 se despede deixando saudade.