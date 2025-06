Último dia de Mega-Feirão na Agroboi tem casa cheia, ofertas imperdíveis e até churrasco para clientes

A Agroboi encerra hoje (sábado) o maior Mega-Feirão de sua história com um clima de festa e gratidão. Desde cedo, dezenas de clientes já estavam na porta aguardando a abertura da loja para aproveitar os últimos momentos da campanha que sacudiu o setor da construção civil.

Durante dois dias, a Agroboi reuniu milhares de pessoas em suas unidades com preços jamais vistos, condições facilitadas e aquele atendimento que só a casa tem. E para celebrar em grande estilo, a equipe preparou um churrasco especial para os clientes, como forma de agradecer a presença e confiança de todos que participaram.

“É gratificante ver a loja cheia, clientes felizes e negócios sendo fechados com sorriso no rosto. A gente preparou tudo com muito carinho e hoje é o grande encerramento dessa festa da construção”, afirmou o gestor comercial da Agroboi.

Além do clima de confraternização, o último dia do Mega-Feirão ainda reserva ofertas exclusivas de encerramento, válidas somente até o fim do expediente. Quem ainda não passou por aqui, essa é a última chance de garantir o melhor da construção com preço de feirão.

A Agroboi reforça o compromisso com cada cliente e agradece a todos que fizeram parte desse momento histórico. O Mega-Feirão termina hoje, mas a parceria continua firme!