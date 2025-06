Último feriado prolongado do ano para os acreanos será em setembro; confira os detalhes

Com a chegada do segundo semestre, muitos brasileiros começam a se perguntar: quando será a próxima folga? Para os acreanos, a boa notícia é que o feriado regional do Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro, cairá em uma sexta-feira em 2025, representando a última oportunidade de descanso prolongado no ano.

Ao analisar o calendário nacional, percebe-se que a maioria dos feriados ainda por vir será no fim de semana. A Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro) caem todos em um domingo. Já a Proclamação da República (15 de novembro) será em um sábado, o que também limita o benefício de uma pausa mais longa.

Outras datas que ainda constam no calendário de 2025 incluem o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro (quinta-feira), celebrado apenas em algumas localidades, e o Natal, em 25 de dezembro, que cairá numa quinta-feira, fechando o ano com um possível recesso para quem conseguir emendar a sexta.

No Acre, o Dia da Amazônia é feriado e se destaca por ser a única folga relevante do segundo semestre que cairá em um dia útil próximo ao fim de semana. A data foi instituída em homenagem à criação da Província do Amazonas por Dom Pedro II, em 1850, e reforça a importância da floresta na identidade regional.

Além dos feriados oficiais, o calendário ainda inclui pontos facultativos, como o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. Nesses casos, cabe aos gestores públicos e empresas privadas decidirem se haverá folga. No setor privado, é comum que a dispensa venha acompanhada de compensações, como banco de horas ou horas extras.

Para os acreanos, o feriado do Dia da Amazônia surge como uma rara oportunidade de descanso prolongado em um ano em que a maioria das folgas cairá em finais de semana. Por isso, vale a pena se organizar desde já para aproveitar ao máximo essa data.