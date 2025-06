Último gesto de amor: vídeo mostra despedida de casal antes de morrer

Pouco antes de morrer em um acidente de trânsito, o empresário Joeldir Vieira da Silva visitou a esposa Marineide Vieira no hospital, onde ela estava internada com câncer. No vídeo, divulgado pela página Gama Cidadão, ele aparece entregando um buquê de flores à companheira, já acamada.

Joeldir morreu no domingo (16), após ter o carro atingido por um Honda City na Epia Sul. Dois dias depois, na terça-feira (18), Marineide também faleceu, em decorrência da doença. Ela foi sepultada nesta quinta-feira (19), no cemitério do Gama.

A filha do casal reconheceu o veículo do pai ao passar pelo local do acidente. Após confirmar o óbito, chamou um padre para realizar a extrema-unção. Joeldir era dono de uma pamonharia e bastante conhecido na região.

Veja o vídeo: