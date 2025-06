Últimos blocos da diversão: Arena LEGO chega à última semana no Via Verde Shopping

A Arena LEGO entra em sua última semana no Via Verde Shopping como uma das atrações mais queridas da cidade neste mês de junho. Aberta ao público e com entrada gratuita, o evento segue proporcionando experiências únicas para crianças, jovens e adultos até o próximo sábado (29). É a oportunidade perfeita para quem ainda não mergulhou no universo lúdico e criativo dos blocos coloridos que conquistaram o coração dos acreanos.

Além do acesso livre ao público, a programação desta semana inclui visitas de escolas e projetos pedagógicos da capital. Os encontros promovem o aprendizado por meio do brincar, estimulando o raciocínio lógico, a criatividade e a socialização.

Na segunda-feira (23), os alunos da escola Wizard participam da atividade das 15h30 às 20h. Na terça-feira (24), é a vez das bailarinas do Balé Bruna Lopes, com visita marcada das 14h às 15h. Já a quarta-feira (25) será marcada por um momento especialmente inclusivo: a visita do Centro de Apoio Pedagógico para Pessoas com Deficiência Visual (CAP). A experiência contará com atividades sensoriais adaptadas, proporcionando às crianças com deficiência visual o acesso ao universo LEGO por meio do tato, da imaginação e da ludicidade. Um encontro que reforça o compromisso do evento com a inclusão e o direito de todas as crianças vivenciarem o brincar como ferramenta de aprendizado.

Encerrando a programação de visitas, a escola New Solar Kids participa da experiência em três horários: quinta-feira (26), das 8h30 às 10h e das 14h30 às 16h; e sexta-feira (27), das 8h30 às 10h.

Mesmo com a agenda cheia, a Arena LEGO permanece aberta ao público durante todo o horário de funcionamento do shopping. A entrada é gratuita, basta realizar o cadastro no local e aproveitar. Uma opção divertida, educativa e acessível para toda a família. Aproveite os últimos dias dessa atração que celebra o brincar como caminho para o conhecimento, a imaginação e a convivência.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.