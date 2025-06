Últimos dias para se inscrever no concurso do CRO/AC; salários chagam a R$ 4 mil

Candidatos interessados em ingressar no serviço público têm até o dia 5 de junho para se inscrever no concurso do Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRO/AC), que oferece oportunidades para atuação em Rio Branco. Organizado pelo Instituto Quadrix, o certame contempla vagas para profissionais com formação de nível médio, técnico e superior.

Ao todo, são duas vagas imediatas e 388 destinadas à formação de cadastro reserva. Os cargos disponíveis incluem funções como Assistente Administrativo, Fiscal, Técnico em TI, Advogado, Analista Administrativo, Assessor de Comunicação e Contador.

Os salários variam entre R$ 1.684,78 e R$ 4.011,00, acrescidos de benefícios como vale-alimentação de R$ 525,00, vale-transporte e plano de cargos e salários. As provas estão marcadas para o dia 22 de junho, em Rio Branco, e os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site www.quadrix.org.br, com taxas que vão de R$ 62 a R$ 65.