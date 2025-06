“Um estado que lutou para ser brasileiro”, diz Nicolau nas comemorações dos 63 anos do Acre

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, marcou presença nas celebrações do 63º aniversário de emancipação do estado, realizado no Calçadão da Gameleira, neste domingo (15). Em seu discurso, ele expressou seu orgulho de ser acriano e sua dedicação ao estado.

“Não é a primeira vez. Graças a Deus, já tive outras oportunidades de estar presente nesse ato. E hoje o Acre completa 63 anos de emancipação. Um Estado que tem pessoas trabalhadoras, pessoas que têm um compromisso muito forte com o nosso Estado, pessoas que querem o bem, que amam o Acre, como eu também amo, eu tenho um amor muito grande pelo meu estado. Onde eu saio, onde eu viajo, as pessoas me perguntam, você é de que estado? Eu digo, sou do Acre, tenho orgulho de falar que sou acriano”, pontuou.

Nicolau Júnior destacou a importância da luta do povo acreano para ser reconhecido como parte do território brasileiro: “Então, assim, é um povo que lutou, que brigou para fazer parte do território brasileiro. Então, por isso que precisa de toda atenção de outros estados, como também do governo federal. Então, sempre eu coloco nas minhas falas, Nós estamos completando 63 anos de idade, emancipação, mas assim, foi o único estado do Brasil que lutou para pertencer ao território brasileiro. Por isso que a gente precisa de toda a atenção também do governo federal”, destacou.

O presidente da Aleac também fez um apelo sobre a responsabilidade que o Acre carrega, especialmente em relação à Amazônia: “Hoje moramos na Amazônia, temos uma responsabilidade muito grande com a questão do meio ambiente, mas também precisamos que as pessoas também tenham a oportunidade de sobreviver, de trabalhar, de ter um emprego. É por isso que a gente precisa muito desse apoio do governo federal e também desse apoio de fora, dos outros países de fora que querem tanto que seja preservada a Amazônia. Eu também quero, mas também a gente precisa sobreviver”, concluiu.