União Europeia vê “progresso” em negociações com Trump sobre tarifaço

Apesar de o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dito recentemente que as negociações comerciais com os países europeus vêm enfrentando dificuldades, o comissário de Economia da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, demonstrou confiança em avanços nos próximos dias.

De acordo com o representante do bloco, as conversas com o governo dos EUA estão se intensificando nas últimas semanas e há “progressos” nas negociações.

“Nossa preferência é encontrar uma solução mutuamente aceitável e, de certa forma, deixar de lado essas tensões comerciais”, disse Dombrovskis nessa quinta-feira (19/6), em entrevista coletiva, após uma reunião dos ministros de Finanças de países da zona do euro, em Luxemburgo.

Segundo Dombrovskis, a UE está “pronta para tomar medidas para proteger nossos interesses econômicos e nossos negócios, caso não consigamos encontrar essa solução.”

Trump estabeleceu o dia 9 de julho como prazo para que as tarifas comerciais impostas por seu governo sejam implementadas. Até lá, as negociações entre norte-americanos e europeus prosseguem.

Guerra de tarifas

A UE está ameaçada de ser taxada em 50% sobre quase todas as suas exportações para os EUA, a partir de 9 de julho. De acordo com o secretário de Comércio do governo Trump, Howard Lutnick, um eventual acordo com a Europa deve ser um dos últimos concluídos pelos EUA.

O bloco europeu aprovou a aplicação de tarifas de 21 bilhões de euros (R$ 132,7 bilhões) sobre produtos dos EUA, em retaliação ao tarifaço imposto por Trump.

Além disso, a UE vem estudando uma lista adicional de tarifas de cerca de 95 bilhões de euros (R$ 600,4 bilhões). Essas taxas seriam aplicadas a bens industriais.