Única casa projetada por Niemeyer em SP está à venda; veja fotos

O projeto original do arquiteto foi desenhado por ele. Em uma carta, ele detalhou questões sobre a residência. “Está é uma casa simples, diferente e acolhedora. “Preocupamo-nos também em manter o aspecto leve e vazado que a arquitetura moderna possibilita, daí as superfícies envidraçadas e a integração das salas no jardim”.

Projeto em números

O projeto da Casa Niemeyer tem área total de 1.800 m² e 670 m² construídos, em uma zona residencial com capacidade para 150 pessoas.

Ela possui cinco dormitórios, incluindo uma suíte master, seis banheiros, sala de jantar e sala de estar, sala de TV, escritório, jardim frontal e jardim nos fundos, cozinha, copa, área de serviço, garagem para seis carros e quarto de costura.