Unimed Rio Branco lança novo aplicativo com foco em praticidade, segurança e atendimento humanizado

A Unimed Rio Branco acaba de lançar seu novo aplicativo, reforçando o compromisso com a qualidade no atendimento, a inovação nos serviços e a proteção das informações de seus clientes do plano 0266. Com visual moderno e navegação intuitiva, o app foi desenvolvido para facilitar a rotina dos beneficiários, reunindo em um só lugar diversas funcionalidades de forma prática, segura e acessível.

BAIXE O APP NA VERSÃO IOS 🍎

BAIXE O APP NA VERSÃO ANDROID 🤖

“O aplicativo foi desenvolvido para oferecer uma experiência mais ágil, centralizando serviços essenciais e promovendo mais comodidade no dia a dia. Estamos investindo em ferramentas que aproximem ainda mais o cliente da cooperativa e tornem o cuidado com a saúde mais simples e eficiente”, destaca o diretor de mercado da Unimed Rio Branco, Dr. Fernando Ribeiro.

Além da praticidade, o novo app segue rigorosamente os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo a segurança e a confidencialidade das informações pessoais dos usuários. A Unimed Rio Branco reafirma, assim, seu compromisso com a transparência e a privacidade dos dados dos beneficiários.

O aplicativo está disponível para download nas lojas Apple Store e Google Play, compatível com dispositivos iOS e Android.