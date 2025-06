Universitário é preso por vender nudes de vítimas no OnlyFans

Um estudante de Ciências da Computação, identificado como Lucas Faustino Araújo, de 27 anos, foi preso nesta quarta-feira (11/6) em Aracoiaba (CE), suspeito de extorquir mulheres com quem mantinha contato pela internet e de vender imagens íntimas das vítimas em plataformas como OnlyFans e sites pornográficos.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), Lucas era investigado desde 2021 e teria feito ao menos 15 vítimas. Em seu computador, os agentes encontraram mais de 40 mil arquivos contendo fotos íntimas de mulheres.

Segundo o delegado Valdir Passos, do 5º Distrito Policial (DP), o suspeito criava perfis falsos nas redes sociais, se passando por uma mulher e, com isso, ganhava a confiança das vítimas, que acabavam enviando fotos íntimas. Em seguida, ele passava a ameaçá-las e a divulgar o conteúdo sem autorização.

Comercialização de conteúdo

As investigações apontam que Lucas comercializava o material em plataformas de conteúdo adulto. “Ele publicava essas imagens no OnlyFans e em sites pornográficos, lucrando com a venda dos arquivos”, afirmou o delegado.

Por estar no último semestre do curso de Ciências da Computação, o suspeito utilizava os conhecimentos técnicos para dificultar o rastreamento da polícia.