Vaca escala cadeiras e quebra teto ao tentar escapar de leilão de gado

Uma vaca protagonizou cenas inusitadas ao tentar fugir de um leilão de gado no Arkansas, nos Estados Unidos, na última terça-feira (3). O animal galopou em direção ao público, escalou as arquibancadas e acabou quebrando partes do forro do teto do local que sediava o evento.

Um vídeo gravado por Ashley Buffer, uma das presentes no leilão, mostra o momento em que a vaca, desajeitada, alcança a fileira superior das arquibancadas e derruba partes do teto. “Saia daí, Leon!”, é possível ouvir Buffer alertar um homem que ainda permanecia nas cadeiras.

Os leiloeiros e demais presentes rapidamente abandonaram seus assentos, correndo para o andar inferior da casa de leilões. Alguns escaparam por pouco, incluindo um homem que usava muletas.

A confusão só terminou quando fazendeiros conseguiram capturar o animal e conduzi-lo para fora do prédio, de acordo com a emissora Fox News. Não há informações sobre feridos, tampouco sobre o estado de saúde do animal.