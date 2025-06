Vacina contra meningite começa a ser aplicada nesta semana em crianças de 12 meses no Acre

A partir desta terça-feira, 1º de julho, a rede pública de saúde do Acre inicia a aplicação da vacina meningocócica ACWY em crianças de 12 meses de idade. A inclusão do imunizante no calendário vacinal infantil segue uma orientação do Ministério da Saúde e tem como objetivo reforçar a proteção contra a meningite, especialmente em sua forma bacteriana, considerada a mais grave.

Antes da mudança, o esquema vacinal previa a aplicação da vacina meningocócica do tipo C aos 3 e 5 meses, com um reforço aos 12 meses. Agora, esse reforço será substituído pela vacina ACWY, que oferece proteção ampliada contra quatro da bactéria meningite: A, C, W e Y.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações no Acre, Renata Quiles, destaca que a medida representa um avanço na imunização infantil. “É uma mudança extremamente importante, principalmente no contexto do Acre, onde precisamos manter uma alta cobertura vacinal para prevenir surtos e proteger nossas crianças”, afirmou. Ela também reforça a importância de os pais estarem atentos ao calendário e levarem os filhos de 12 meses à unidade de saúde para receberem a nova dose.

