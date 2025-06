Vacina de reforço contra meningite passa por mudança no Acre a partir de 1º de julho

A partir desta terça-feira, 1º de julho, entra em vigor em todo o estado do Acre uma mudança importante no reforço vacinal contra a meningite aplicado em crianças de 12 meses de idade. A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) anunciou que a vacina meningocócica C será substituída pela versão mais completa: a meningocócica ACWY.

A nova vacina representa um avanço significativo na proteção dos pequenos, ampliando o combate à meningite meningocócica. Enquanto a versão anterior cobria apenas o sorogrupo C da bactéria Neisseria meningitidis, a vacina ACWY oferece defesa adicional contra os sorogrupos A, W e Y tipos que têm causado surtos em algumas regiões do Brasil nos últimos anos.

A substituição segue diretrizes do Ministério da Saúde, que visa fortalecer a prevenção de formas graves da doença em crianças pequenas, um dos grupos mais vulneráveis. Segundo a equipe técnica da Sesacre, a imunização é “um ato de amor” que protege vidas diante de uma doença que pode evoluir de forma agressiva e deixar sequelas graves ou até levar à morte.

O esquema vacinal para bebês permanece inalterado nos primeiros meses de vida: as doses da vacina meningocócica C continuam sendo aplicadas aos 3 e 5 meses de idade. A mudança está concentrada na dose de reforço, que ocorre aos 12 meses. A partir de agora, essa aplicação será feita com a vacina ACWY, disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde.

Crianças que perderam o prazo da vacinação aos 12 meses ainda podem ser imunizadas. O reforço pode ser aplicado até a idade limite de 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para isso, é necessário levar a caderneta de vacinação à unidade de saúde mais próxima.

A meningite meningocócica é uma infecção grave das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. A rápida progressão da doença e suas possíveis sequelas como surdez, comprometimentos neurológicos e amputações tornam a vacinação uma medida essencial de saúde pública.

A vacina ACWY já é amplamente utilizada em países da Europa e nos Estados Unidos, sendo considerada uma estratégia eficaz para conter surtos e ampliar a proteção populacional. Diante da queda nas taxas de cobertura vacinal no Brasil, especialistas alertam para a importância de manter a caderneta de vacinação das crianças em dia. Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: