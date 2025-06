Vale night: Bruna Biancardi compartilha registro de jantar romântico com Neymar

Nesta quarta-feira (4/6), Bruna Biancardi dividiu com os seguidores, nas redes sociais, um momento especial ao lado de Neymar. A influenciadora, que está grávida da segunda filha com o jogador, mostrou que os dois tiveram um jantar romântico à luz de velas.

“De ontem”, escreveu Bruna na legenda da imagem em aparece apreciando uma boa comida com o amado. Para o date, a influenciadora escolheu um vestido vinho de mangas longas justo, que realçou sua barriguinha de grávida. Para dar um toque a mais de elegância, um scarpin de bico fico.

Biancardi tem jantar romântico com Neymar Reprodução Neymar e Bruna Biancardi Reprodução / Instagram Neymar e Bruna Biancardi Reprodução / Instagram Neymar com Biancardi, Mavie e seu primogênito, Davi Reprodução: Instagram Reprodução

Em outro clique compartilhado no story do Instagram, Biancardi mostrou que o casal teve a companhia de amigos no jantar especial. Entre eles, o jogador de futebol Joao Basso, companheiro de Neymar na equipe do Santos.

Neymar e Bruna já são pais de Mavie, de 1 ano e meio. Agora, os dois esperam Mel, que deve chegar ao mundo nos próximos meses. O jogador ainda tem mais dois filhos: Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de 11 meses.