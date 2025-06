“Vale Tudo” em site de reclamações? Telespectador registra queixa, e Globo responde

Alvo de críticas, o remake de “Vale Tudo” protagonizou uma situação inusitada: um telespectador registrou uma queixa contra a novela no “Reclame Aqui”, site conhecido por intermediar reclamações de consumidores.

O usuário, identificado na plataforma como Thiago, de São Bernardo do Campo (SP), detonou a versão escrita por Manuela Dias e pediu a demissão da autora. “Remake de ‘Vale Tudo’ está uma verdadeira [palavrão censurado pelo site]. A Manuela estragou a novela”, iniciou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Manuela Dias é a autora de “Vale Tudo” Divulgação/Globo Manuela Dias é a autora do remake de Vale Tudo Jorge Bispo/Divulgação Manuela Dias defende mudanças em “Vale Tudo” Reprodução/TV Cultura Reprodução Odete Roitman (Débora Bloch) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Odete Roitman (Debora Bloch) e Nice (Teca Pereira) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Marina Ruy Barbosa, Lucas Leto e Alice Wegmann nos bastidores de “Vale Tudo” Reprodução Voltar

Próximo

O telespectador continuou com as críticas contra a novela e a autora: “Estou odiando esse remake de ‘Vale Tudo’, essa autora está péssima e infelizmente está estragando um clássico. Por favor, Globo, faça alguma coisa e demita essa autora e dê um jeito”.

A reclamação foi direcionada ao perfil da Globoplay, plataforma de streaming do Grupo Globo que disponibiliza os capítulos após a exibição em TV aberta. A equipe do site respondeu o cliente insatisfeito: “Olá, Thiago! Tudo bem? Agradecemos por entrar em contato e compartilhar sua experiência! Valorizamos muito o seu feedback e estamos sempre trabalhando para melhorar nossos serviços e a sua experiência”, iniciou o comunicado.

“Registramos sua reclamação como uma sugestão de melhoria. Suas ideias e críticas são muito importantes para que possamos evoluir e oferecer um produto cada vez melhor. Sua sugestão será analisada por nossa equipe e utilizada para aprimorar nossos serviços. Como sua reclamação foi registrada como sugestão, não há um acompanhamento individual. No entanto, fique de olho nas novidades! Estamos sempre atualizando nossos produtos e serviços com base no feedback dos nossos usuários”, finalizou o Globoplay.