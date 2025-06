“vale-tudo”:-internautas-detonam-novo-erro-de-continuidade-na-trama

“Vale Tudo” voltou a ser destaque negativo no capítulo desta segunda-feira (2/6) após um novo erro de continuidade. Internautas notaram o problema, que virou piada nas redes sociais. O remake da trama de 1988, considerada um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, acumula críticas e índices de audiência abaixo do esperado.

Na falha em questão, Odete Roitman (Deborah Bloch) descobre o acidente de trânsito envolvendo Cecília (Maeve Jinkings). A primeira delas ocorre durante uma reunião da bilionária com Marco Aurélio (Alexandre Nero) na TCA, que é interrompida pelo informativo de Consuêlo (Belize Pombal).

Veja as fotos Abrir em tela cheia Débora Bloch como Odete Roitman em Vale Tudo / Crédito: Globo/ Marcos Serra Lima Marco Aurélio (Alexandre Nero) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Cena de Vale Tudo Reprodução / Globo Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) em “Vale Tudo” Reprodução/Globo Voltar

Próximo

Pouco após o executivo descobrir o ocorrido com sua irmã, foi a vez de Cecília (Maeve Jikings) receber a informação de Eugênio (Luis Salem). Mais uma vez, quem acompanhou tudo de perto foi a Odete. Além de não ter contado para a irmã, a vilã demonstrou surpresa com a notícia — embora tivesse descoberto o ocorrido com a ativista ambiental algumas cenas antes.

Os telespectadores, claro, não deixaram o erro passar despercebido. Rapidamente, o tema virou assunto nas redes sociais: “E o erro de continuidade sobre o acidente? Odete Roitman sabendo do acidente duas vezes! A Globo se perdeu muito nos últimos anos, vai ser difícil recuperar”, apontou um perfil. Outro continuou: “Odete já sabia do acidente e não contou nada pra Celina. Novelista fraca demais”.

O problema não é inédito em “Vale Tudo”. No início de maio, um copo d’água de Odete Roitman se transformou em uma xícara de café no corte seguinte. Já no enterro de Rubinho (Júlio de Andrade), a flor que Raquel (Taís Araujo) jogou no caixão do ex-marido mudou de cor em alguns segundos.