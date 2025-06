Valor da cesta básica caiu em Rio Branco! Carne, feijão e tomates são destaques na baixa dos preços

O custo da cesta básica alimentar em Rio Branco apresentou queda em junho e passou a custar R$ 650,63, redução de R$ 44,12 em relação ao valor registrado em maio (R$ 694,75). A variação representa uma diminuição de -1,94% no comparativo mensal.

Os dados são de um levantamento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), que também apontou uma retração acumulada de -2,01% no período de janeiro a junho deste ano.

Os produtos que mais contribuíram para a queda foram o tomate (-36,99%), margarina (-30,16%), biscoito (-25,21%), banana (-14,79%), feijão (-12,24%), açúcar (-9,78%), carne (-6,37%) e farinha (-1,58%). Já itens como leite (8,91%), batata (10,43%), macarrão (5,25%), pão francês (5,59%), óleo (2,17%) e arroz (0,74%) apresentaram alta nos preços.

A pesquisa foi realizada em um supermercado com alto fluxo de consumidores na capital acreana e considerou os preços de 15 produtos essenciais: arroz, carne, feijão, leite, farinha, batata, tomate, pão francês, café, banana, açúcar, óleo, margarina, biscoito e macarrão.

O valor mais baixo encontrado da cesta foi de R$ 568,76, enquanto o mais alto chegou a R$ 715,79. O levantamento tem como objetivo monitorar o custo de produtos básicos destinados a famílias de baixa renda, com renda mensal de até R$ 2 mil, formadas por três adultos ou dois adultos e duas crianças.