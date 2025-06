Valor das palestras do ex-SBT Yudi causa rebuliço; veja a quantia

Yudi Tamashiro, 32, surpreendeu ao revelar quanto cobra pelas palestras que dá ao redor do Brasil. O ex-apresentador teen do SBT, confirmou que os eventos de cunho religioso em que trabalha são sua principal fonte de renda e que pode chegar a cobrar R$ 40 mil para participar de cada um deles.

Até R$ 40 mil por cada palestra

O marido de Mila Braga, com quem teve seu primeiro filho recentemente, abriu o jogo sobre a vida financeira atual. Em entrevista ao podcast Festa da Firma, comandado por Wellington Muniz, o Ceará, ele contou que cobra entre R$ 30 mil e R$ 40 mil por evento. “O que paga minhas contas são as palestras que eu dou”, afirmou, ressaltando que costuma ser contratado, principalmente, por empresas.

Durante esses encontros, que têm forte apelo cristão, o ex-apresentador compartilha momentos marcantes da própria vida. “Eu vou lá e falo sobre a minha vida, sobre o que eu fiz. É motivacional, mas também levo uma mensagem espiritual”, explicou.

Além de palestrante, Yudi também investe no setor de construção civil. “Ao longo desse tempo, abri uma empreiteira no Japão, que contrata pessoas para trabalhar em grandes empresas por lá”, contou ele, mostrando seu lado empresário.

Ele costuma relatar nas igrejas que sua conversão foi um ponto de virada. Yudi relembra que, no auge do sucesso, lidou com vícios em álcool, frequentava casas de sexo e levava uma vida desregrada, completamente oposta aos valores que seguea hoje em dia.

Yudi Tamashiro opina sobre nova fase de Priscilla Alcântara

Yudi se abriu sobre o que pensa da nova fase pessoal e profissional de Priscilla Alcântara, 28. Os dois construíram uma amizade nos anos em que apresentaram o programa Bom Dia & Cia, no SBT, entre 2005 e 2013. Hoje, a dupla seguiu caminhos diferentes, mas mantém contato. Ele lamenta o distanciamento de Priscilla da igreja, prática que os dois tinham em comum, mas que está em paz por ver que a amiga está bem. Confira na íntegra.