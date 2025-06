Secretário Valtim José reafirma parceria da prefeitura de Rio Branco com delegados em posse da Adepol

O secretário da Casa Civil de Rio Branco, Valtim José da Silva, destacou o compromisso da prefeitura com a Associação dos Delegados e Policiais Civis do Acre (Adepol-AC) durante a posse da nova diretoria nesta sexta-feira (30).

Valtim enfatizou a “porta aberta” da gestão para diálogo permanente com a categoria, independentemente de mudanças administrativas.

A solenidade marcou a posse do delegado Emylson Farias na presidência da entidade, que assumiu com o objetivo declarado de fortalecer a articulação institucional. Em seu discurso, Farias ressaltou o “compromisso com a categoria e a sociedade”. O prefeito em exercício, Alysson Bestene, também presente, elogiou a capacidade de diálogo do novo presidente.

Valtim Silva classificou a composição consensual da diretoria como “valor imenso” e reafirmou a parceria baseada em “respeito e gratidão” entre a prefeitura e a Adepol. “A Prefeitura tem a porta aberta, sempre teve e continuará tendo”, afirmou.