Vanessa Lopes planeja EP e diz querer entrar na música com calma

Conhecida pelo sucesso nas redes sociais e por sua participação no BBB 24, Vanessa Lopes está de olho em novos caminhos. Aos 23 anos, a influenciadora brasiliense, criada em Pernambuco, revelou que pretende investir na carreira musical e, quem sabe, lançar um EP em breve.

“Todo mundo sabe que faço aula de canto. Se eu gostar, se sentir que estou indo pelo caminho certo, vou fazer”, contou. Segunda informações da revista Quem, apesar do interesse, ela destaca que não tem pressa: “Me pressionei muito nos últimos quatro anos. Agora quero fazer tudo com leveza. A música ainda está indo. Penso em lançar um single ou um EP, mas tudo depende de estratégia, porque é um processo lento.”

Vanessa reforça que sua prioridade no momento é manter o equilíbrio e fazer as coisas no tempo certo. “Já conquistei tanta coisa que não vejo motivo para ter pressa. Prefiro fazer com calma e entregar algo de qualidade”, afirmou.

Além da música, ela tem planos no empreendedorismo. “Estou desenvolvendo peças e produtos com a minha identidade, voltados para o universo fitness e de praia, que fazem parte da minha rotina. Ainda não posso dar muitos detalhes por conta de contrato, mas é um projeto que está em andamento”, adiantou.