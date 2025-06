A youtuber Tammy Slaton, famosa por protagonizar um reality show da emissora TLC, mostrou sua mudança física após perder cerca de 226 kg.

Após perder peso, Tammy passou por procedimentos cirúrgicos no rosto e pescoço para remover o excesso de pele. Nas redes sociais, ela apareceu com o novo visual ao lado da namorada, Andrea.

Ao lado da irmã, Tammy protagoniza o reality Amy e Tammy: Irmãs Contra o Peso. O programa mostra a jornada emocionante das duas em busca de uma vida saudável.

Segundo a descrição de um episódio, as irmãs sempre dependeram uma da outra e de comida para se sustentarem. No início do show, Amy revelou que estava desesperada para ter filhos, enquanto Tammy ficou a um passo de ficar acamada.

Em agosto do ano passado, Tammy celebrou os 226 kg perdidos. A trajetória das duas é relatada durante seis temporadas. O reality está disponível na Max.