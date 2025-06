Veja como está participante que desistiu do Quilos Mortais com 319 kg

Jeanne Covey, é uma das participantes que marcou o programa Quilos Mortais. Na época com 39 anos, ela pesava 319 kg e lutava contra uma compulsão alimentar após traumas na infância. A trajetória dela no programa ficou marcada pela desistência após uma série de problemas familiares.

Jeanne dependia da mãe para tudo, incluindo tarefas básicas como tomar banho e ir ao banheiro. Após anos vivendo dessa forma, ela tomou a decisão de mudar de vida e tentar emagrecer.

Jeanne Covey, ex- participante de Quilos Mortais, após emagracimento

Reprodução/Redes Sociais

Reprodução/Redes Sociais

Reprodução/Redes Sociais

Reprodução/Redes Sociais

Reprodução/Redes Sociais

Jeanne Covey, ex- participante de Quilos Mortais

Reprodução

Jeanne Covey, ex- participante de Quilos Mortais

Divulgação/Record

Jeanne estava sendo acompanhada pelo Dr. Now e descobriu que teria que passar por uma cirurgia bariátrica, mas que também teria que investir em tratamentos contra o transtorno alimentar da compulsão.

Entretanto, quando estava no começo do tratamento, a mãe de Jeanne é internada às pressas e precisa passar por uma cirurgia delicada. Pouco depois, a morte do pai dela colocou os planos de emagrecimento em segundo plano. Ela então decidiu, após seis meses, abandonar o programa.

Apesar de não ter seguido nos Quilos Mortais, Jeanne deu início a jornada de emagrecimento por conta própria em 2020. Nas redes sociais, ela revelou que tinha perdido 170 kg sozinha. Nas redes, atualmente, ela compartilha momentos da vida e recebe incentivos para seguir com o emagrecimento.