Veja como reduzir o percentual de gordura corporal de maneira saudável

Muita gente acredita que emagrecer significa apenas perder peso. No entanto, o número na balança, por si só, não revela se a composição corporal está realmente saudável. Isso porque duas pessoas com o mesmo peso podem ter proporções completamente diferentes de gordura e músculo — e é aí que entra um conceito fundamental: o percentual de gordura corporal.

De acordo com a nutricionista Camila Junqueira, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o percentual de gordura é um indicador que revela a proporção de gordura em relação ao peso total do corpo. Esse dado pode servir como um sinal de alerta, mesmo em pessoas que não estão acima do peso.

“Muita gente com índice de massa corporal (IMC) dentro da faixa considerada normal tem excesso de gordura corporal e baixa massa muscular, o que chamamos de obesidade oculta. Por isso, olhar apenas para o peso ou para o IMC pode ser enganoso”, explica a especialista.

