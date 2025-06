Veja curso técnico voltado para aprender processos fotográficos

A fotografia é responsável por registrar e eternizar momentos. Muitos profissionais aproveitam a oportunidade e unem o hobby ao ingresso no mercado de trabalho. Para essas pessoas, o curso técnico em processos fotográficos é uma boa aposta.

O curso, de 800 horas, disponível no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), qualifica profissionais para atender as demandas do mercado, por meio da produção, edição, captação e tratamento de imagens fotográficas. O técnico é responsável por garantir a qualidade da imagem e sua adequação a diversas mídias.

Ao longo dos estudos, o profissional aprende sobre captação de fotos e vídeos com equipamentos fotográficos; iluminação dos cenários; edição e tratamento das imagens; como fazer ensaios e elaborar portfólios.

Os estudantes aprendem os fundamentos da linguagem visual, da composição e da iluminação, estudam a história da fotografia e exploram diferentes gêneros fotográficos, como retrato, moda, gastronomia, publicidade, eventos, fotojornalismo e fotografia artística.

A formação também abrange temas relacionados ao empreendedorismo e à construção de carreira, oferecendo orientações sobre o planejamento de ensaios, a organização de portfólios, o atendimento ao cliente e a atuação tanto como profissional autônomo quanto em equipes criativas.