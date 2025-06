Veja detalhes da festa de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice completou 4 anos de idade e contou com um festão na última segunda-feira (2/6). A comemoração, que aconteceu em Goiânia, contou com um bolo com mais de 2m de altura, parabéns cantado por Leonardo e show de diversos famosos.

O tema escolhido para a comemoração foi Céu de Maria Alice e contou com decoração de anjos e nuvens. O ex-casal, mesmo separado, apareceu em fotos com a garotinha e os outros dois filhos, Maria Flor e Zé Leonardo.

Virginia mostrou que a festa contou com atrações do lado de fora do evento. Atores fantasiados, muro de escalada e diversos brinquedos para crianças. Dentro, pessoas com roupas temáticas davam as boas-vindas aos convidados. Eles não podiam usar os celulares, enquanto Virginia foi a responsável por compartilhar registros da festa.

Antes do parabéns, cantado por Leonardo, avô de Maria Alice, a família se reuniu para uma oração. O ex-casal, os filhos, o cantor sertanejo, além das avós Poliana Rocha e Margareth Serrão estavam na roda. O bolo da criança tinha 2,5m de altura e contou com pintura feita à mão.

Dentre as atrações musicais, estavam Kamisa 10 e Hugo & Guilherme, que contou com participações de Murilo Huff, Belluco e Zé Felipe e Leonardo.