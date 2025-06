Veja detalhes da nova mansão milionária de Zé Felipe, em Goiânia

O cantor sertanejo Zé Felipe se mudou para uma nova residência no elegante condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia. Após se separar da influenciadora Virgínia Fonseca, ele deixa para trás sua antiga mansão de 5 mil metros quadrados para investir em um sobrado mobiliado, com 1.380 metros quadrados de construção em um terreno de 3.430, valorizado em R$ 27 milhões.

De acordo com o anúncio da casa a qual o portal LeoDias teve acesso, a nova propriedade conta com seis suítes, incluindo uma suíte master com closet e banheira, todas com varanda e vista privilegiada da área alta do condomínio. Além disso, o ambiente conta também com sala de música, adega, brinquedoteca, home cinema, spa e escritório. A rampa de acesso e estacionamento externo, segundo o anúncio, facilitam a logística de eventos e visitas.

Próximo

Atrativos

O condomínio de luxo Aldeia do Vale, fundado em 1997, se destaca por seus rigorosos critérios de privacidade e contato com a natureza. São mais de 4 milhões de metros quadrados de área verde, com 1,5 milhão de metros quadrados de área preservada, 18 lagos com nascentes próprias e rica fauna, incluindo emas, tucanos, micos e araras.

Além disso, o condomínio oferece infraestrutura de ponta: heliponto, centro ecumênico, bistrô, esportes (tênis, squash, basquete, futevôlei, caiaque, pesca), academia, hipismo e comércio interno.

Endereço dos famosos

Cantores como Leonardo, o pai de Zé; Maiara & Maraisa, Amado Batista e o ator Eri Johnson também escolheram o residencial, atraídos por suas amenidades e segurança. O local ganhou atenção após registros de assaltos em 2024, quando sistemas foram reforçados com câmeras e cercas elétricas.

Valores

Casas no Aldeia do Vale costumam alugar por até R$ 50 mil mensais, com valores de locação entre R$ 20 e R$ 40 mil frequentes. Já a antiga mansão de Zé Felipe e Virgínia, com sete suítes e nove banheiros em 1.027 metros quadrados, foi vendida por R$ 29 milhões. A nova casa, maior e com dependências especializadas, justifica plenamente seu valor.

Com a mudança, Zé Felipe consolida sua tradição familiar no Aldeia do Vale, agora com um imóvel planejado para o conforto, entretenimento e exclusividade que seu estilo de vida exige.