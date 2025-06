Veja diz que Sammy Barbosa tem o perfil mais técnico e currículo turbinado para vaga no STJ

O jornalista José Benedito da Silva, da revista Veja, publicou uma análise nesta semana sobre a escolha do presidente Lula para a vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A cadeira está sendo disputada por membros do Ministério Público.

O procurador do Ministério Público do Acre (MPAC), Sammy Barbosa, e a procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra, de Alagoas, estão em uma dura batalha.

Marluce é apresentada como influente e mais cotada para o cargo por ser tia do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC (PL). “Um eventual acordo político trazendo o prefeito para a base governista, numa aproximação do clã dos Calheiros, poderia ser o fiel da balança para fazê-la ministra de um dos maiores e mais importantes tribunais do país”, diz o jornalista.

Sammy, na visão de José Benedito, é mais preparado do que a oponente.

“Do outro lado, concorre um candidato do Acre, o procurador Sammy Barbosa, com perfil mais técnico, com um currículo turbinado e muito mais conhecido no meio jurídico, o que lhe angaria apoios e simpatias majoritariamente no mundo do direito”, destacou.

Benedito apontou também a atuação de Sammy como promotor no “Caso da Motosserra”, quando atuou como acusador no júri que resultou na condenação do ex-coronel da PM e ex-deputado federal Hildebrando Pascoal.

“É também um nome forte na defesa dos direitos humanos e de minorias no Acre, o que lhe angariou apoio de diversas entidades do estado e de outras regiões, passando a ser apontado como um nome preferido pela esquerda. Enquanto isso, Maria Marluce dependeria do apoio do sobrinho e da cunhada, senadora também pelo PL, ambos ligados ao bolsonarismo e às pautas conservadoras em Alagoas”, finalizou.

Ao fim da análise, o jornalista faz o seguinte questionamento:

“Uma escolha técnica que não renderia votos ou uma política que poderia turbinar o palanque presidencial em Alagoas? Eis a questão.”