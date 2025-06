Veja o horário em que a segunda friagem do ano chegará ao Acre na próxima semana

Uma nova frente fria deve alcançar o Acre na noite da próxima segunda-feira (9), trazendo uma queda expressiva nas temperaturas em várias regiões do estado. A friagem, provocada pela oitava onda polar de 2025, será a segunda registrada no território acreano neste ano.

De acordo com o meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui, a massa de ar frio será de intensidade moderada, mas suficiente para derrubar os termômetros. Os ventos frios, vindos do sudeste, começam a soprar no final da tarde de segunda-feira, e a mudança no clima será sentida com mais força durante a noite e ao longo da terça-feira (10).

Entre terça e quinta-feira, municípios como Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira devem registrar mínimas entre 16ºC e 19ºC. Nas demais áreas do estado, as temperaturas devem cair para entre 19ºC e 22ºC nas primeiras horas da manhã.

Antes da chegada da friagem, o dia 9 será marcado por calor intenso, com possibilidade de chuvas fortes, ventanias e raios em algumas regiões. No fim de semana que antecede a mudança, o tempo permanece abafado, com máximas variando entre 31ºC e 34ºC e mínimas entre 20ºC e 24ºC.