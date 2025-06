Veja os números sorteados no concurso deste sábado da Mega-Sena

Com transmissão ao vivo no YouTube, a Caixa Econômica Federal sorteou as seis dezenas do concurso 2873 da Mega-Sena neste sábado (7).

O prêmio principal da loteria é estimado em R$ 51 milhões. Os números sorteados foram: 04 – 05 – 17- 27 – 52 – 56.

Quanto custa apostar?

O jogo simples custa R$ 5,00. Porém, o valor mínimo da compra no portal ou app é de R$ 20 e o máximo de R$ 945 por dia. O cliente pode utilizar o cartão de crédito para fazer o pagamento.

Qual é a chance de ganhar?

Não é fácil ganhar. Com o jogo simples, a probabilidade de se acertar a sena é de um a cada 50.063.860. Caso seja feita uma aposta com 15 números, ao custo de R$ 22.522,50, a probabilidade de acerto fica em um a cada 10.003.