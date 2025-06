Veja por que Marcola foi condenado a 330 anos e está preso há quase 26

Considerado um dos maiores bandidos do país, Marco Willians Herbas Camacho, mais conhecido como Marcola, tem apelido conhecido por boa parte da população. Apesar do temor em torno de seu nome — uma vez que é considerado o “número um” do Primeiro Comando da Capital (PCC) — ainda há quem desconheça os crimes listados em seu histórico.

Com 57 anos, preso atrás das grades da Penitenciária Federal de Brasília, sua atuação no universo criminal começou cedo.

Leia também

Detido há cerca de 9,5 mil dias seguidos, o líder do PCC foi algemado pela primeira vez em meados de 1990.

Resistente e obstinado diante do Estado, o criminoso nunca aceitou suas detenções. Ainda nos primeiros anos atrás das grades, teria tentado fugir da cadeia por, pelo menos, cinco vezes.

Entenda a condenação

Marcola cumpre pena de mais de 330 anos de prisão. Está na lista de criminosos com condenações mais extensas do país.

Ele foi condenado por crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo a carros-fortes e a banco, roubo a mão armada e formação de quadrilha.

Relembre:

Marcola ficou órfão ainda na infância, vivia nas ruas. Começou cedo a “bater carteiras” e roubar toca-fitas de carro na região do Glicério, Zona Central de São Paulo.

Chegada a maioridade, ele foi preso por roubo a banco, tendo passado pelo Carandiru e pelo anexo da Casa de Custódia de Taubaté. Em 1986, tocava o terror tomando carros de assalto nas avenidas das cidades em que passava.

Em um de seus crimes cinematográficos, Marcola participou, em 1999, de um assalto a banco em Cuiabá (MT). Na ação, o chefe do PCC fez, junto aos seus comparsas, funcionários de reféns e usou metralhadoras e granadas para roubar uma agência bancária.

Imparável, muitos crimes de sua ficha foram cometidos dentro da prisão. Sua maior condenação foi aplicada em 2013, quando foi responsabilizado por oito homicídios ocorridos em 2001, durante rebelião na Casa de Detenção de São Paulo (Carandiru).

Ele também cumpre 29 anos após ser apontado como sendo o mandante do assassinato do juiz Antônio José Machado Dias, em 14 de março de 2003 em Presidente Prudente. Em 2006, Marcola recebeu mais uma pena: 12 anos de prisão por ser acusado de formação de quadrilha.

Em outro julgamento, foram acrescentados mais 61 anos e seis meses em sua condenação referentes a crimes ocorridos em maio de 2006, quando o Primeiro Comando da Capital matou agentes públicos e se rebelou em 71 presídios.

Em 2018, Marcola sentou no banco de réus mais uma vez. Foi condenado a mais 30 anos, acusado de liderar a célula “sintonia dos gravatas”, braço jurídico do PCC que à época era responsável por contratar advogados para defender os interesses da facção criminosa.

Sua condenação mais recente ocorreu em 2022. Foram atribuídos a Marcola mais 12 anos de prisão por mandar matar o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) Lincoln Gakiya e Roberto Medina, chefe da Coordenadoria dos Presídios da Região Oeste do Estado (Croeste).

A condenação de 330 anos de prisão foi aplicada em diferentes julgamento.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Marcola, líder do PCC, ordenou morte de autoridades caso fosse transferido

Arquivo pessoal 2 de 5

Arte/Metrópoles 3 de 5

Marcola é apontado como líder máximo do PCC

Reprodução 4 de 5

Chegada de Marcola ao DF mobilizou forte esquema de segurança

Reprodução/TV Globo 5 de 5

Atualmente o homem está preso na Pneitenciária Federal de Brasília

Vinícius Santa Rosa / Metrópoles