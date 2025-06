Veja quais foram os 5 casamentos mais caros do mundo

Com custo estimado emcerca de US$ 50 milhões (mais de R$ 200 milhões, na cotação atual), o evento não irá superar o valor do casamento mais caro da história: US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões na cotação atual).

Segundo o ranking mais recente da enciclopédia “Britannica”, a cerimônia mais cara já registrada aconteceu em 2016, em Moscou, na Rússia.

Além disso, o casamento da Princesa Diana (1961-1997) e do Príncipe Charles também figura no Top 3 de cerimônias mais caras, com mais do triplo do custo do casamento de Bezos.

1. Khadija Uzhakhova e Said Gutseriev — R$ 5 bilhões

No dia 26 de março de 2016, aconteceu a cerimônia mais cara da história que celebrou a união entre Khadija, estudante de odontologia, com Said Gutseriev, filho do bilionário do setor petrolífero Mikhail Gutseriyev, também proprietário de empresas de mídia.