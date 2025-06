Veja quais seleções podem garantir vaga na Copa de 2026 nesta terça

A partida entre Brasil e Paraguai, nesta terça-feira (10/6), às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo, pode decretar a classificação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Além do time de Carlo Ancelotti, outras quatro equipes também podem garantir lugar no Mundial.

Na América do Sul, além da Seleção Brasileira, o Equador e o próprio adversário do Brasil, Paraguai, estão no páreo. Além disso, Austrália e Arábia Saudita, pela Ásia, também lutam por vaga.

Equador pode garantir vaga nesta data Fifa.

Paraguai precisa vencer o Brasil para ficar com a vaga.

Brasil precisa vencer o Paraguai e torcer por uma derrota da Venezuela.

América do Sul

Para carimbar o passaporte para a Copa do Mundo de forma antecipada, o Brasil precisa vencer o Paraguai e torcer por uma derrota da Venezuela para o Uruguai, em Montevidéu. Com isso, os brasileiros chegariam a 25 pontos e não poderiam ser alcançados pelos venezuelanos, primeira equipe fora da zona direta para a Copa do Mundo.

Enquanto isso, o Paraguai depende apenas de si. Na 3ª colocação, uma acima do Brasil, basta que os paraguaios consigam uma vitória em São Paulo. Se a Venezuela perder para o Uruguai, um empate já coloca a Albirroja na Copa.

A situação do Paraguai é parecida com a do Equador. La Tri precisa vencer o Peru fora de casa ou empatar, contando com derrota venezuelana.

Ásia

No continente asiático, Austrália e Arábia Saudita duelam pela última vaga direta. Os australianos possuem vantagem do empate. Já os sauditas, precisam vencer o duelo e, além disso, tirar uma diferença de quatro gols para levar a vaga.

