Veja sinais de que seu cachorro está sofrendo com o frio

Em épocas de baixas temperaturas, os animais de estimação, mesmo aqueles com bastante pelo, podem se sentir desconfortáveis com o frio, podendo até sofrer de hipotermia. Uma vez que não pode verbalizar o incômodo, os sinais que o cachorro dá podem passar batido pelo tutor.

Dos cães de porte pequeno aos maiores, todos podem sofrer com quedas de temperatura, especialmente filhotes e idosos. Segundo a veterinária Karla Yemonjara, os pets podem dar diversos indícios que estão incomodados, que dão da busca por lugares quentinhos até uma postura encolhida, em uma tentativa de conservar o calor do corpo.

Caso o pet demonstre tremores ou mesmo apatia, ele pode estar com frio. Yemonjara descreve que comportamentos como sair da cama, lamber as patinhas com mais frequência (por conta do contato com superfícies frias) e choramingar são outras formas encontradas pelo cão de sinalizar esse incômodo. “Ou até mesmo demonstrar rigidez muscular”, descreve a especialista, professora de medicina veterinária na UNINASSAU.

O que fazer?

Carvalho indica abrigá-los em locais seguros e protegidos do frio, evitando deixá-los em quintal ou ambiente aberto. Após os banhos, o ideal é que o tutor seque o cachorro com secador para evitar umidade, o que pode predispor a doenças de pele.

“Além, é claro, de manter uma hidratação adequada, com água sempre disponível, pois no frio os animais tendem a tomar pouca água”, orienta Yemonjara.

Colocar os cães em caminhas confortáveis e vestir os pets com roupas quentes pode ajudar. Yemonjara aconselha que o tutor evite dar banhos em dias muito frios. “Outra dica é expor o animal ao sol nos horários seguros e manter o ambiente interno aquecido”, sugere a profissional, que atua na Unama.

Vale ainda recorrer a mantas e outros recursos que ajudam os “pais humanos” a se abrigarem do frio, como travesseiros e brinquedos mais quentinhos.

Se possível, o ideal é mantê-los em um lugar da casa que tenha uma temperatura mais alta.