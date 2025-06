Veja vídeo de golpe que deixou aluno tetraplégico em aula de jiu-jítsu

Nesta semana, Jack Greener, um aluno que sofreu um golpe de um instrutor de jiu-jítsu que o deixou tetraplégico recebeu uma indenização de US$ 56 milhões (cerca de R$ 313 milhões). O caso ocorreu nos Estados Unidos, em 2018, quando a vítima, que era iniciante na arte marcial, foi derrubada por um professor faixa-preta.

Veja o momento em que o instrutor aplica o golpe em Jack:

Jack Greener, que tinha 23 anos na época, era faixa branca quando recebeu o golpe. O instrutor Francisco Iturralde, da academia Del Mar Jiu Jitsu, derrubou o aluno e, durante o movimento, Jack teve o pescoço torcido e as vértebras cervicais esmagadas.

O golpe derrubou Greener e causou a paralisia. O norte-americano ficou internado durante meses no hospital. Ele processou Iturralde e a academia, localizada em San Diego, no estado da Califórnia.

Julgamento

Rener Gracie, neto do brasileiro Helio Gracie e membro da família que é referência na modalidade, foi chamado para ser testemunha especialista no julgamento. Segundo ele, por se tratar de um iniciante, o instrutor não pegou leve ao aplicar o movimento.

“Colocou todo o peso do seu corpo no pescoço de Greene”, explicou Rener. Francisco Iturralde era conhecido como “Sinistro” por conta da maneira agressiva de lutar.

Na defesa, o instrutor e a academia alegaram que o ocorrido foi um acidente.

Na primeira decisão da Justiça de San Diego, em 2023, foi decidido que Jack receberia US$ 46 milhões (cerca de R$ 257 milhões). Em seguida, a Academia Del Mar Jiu Jitsu recorreu à Suprema Corte da Califórnia, mas o apelo foi rejeitado nesta semana.

O veredito havia sido confirmado no fim de 2024, com o valor ajustado para US$ 56 milhões (cerca de R$ 313 milhões), por conta de juros.

Atualmente, Greener é orador motivacional e participa de escalada de montanhas adaptadas à pessoas com necessidades especiais.