Vendedor de Yakissoba mata jovem de 18 anos e joga o corpo para os cães comerem

Impossível de acreditar! No Rio de Janeiro, um feminícidio monstruoso chocou a cidade. Zhaohu Qiu, de 35 anos, que vendia Yakissoba, está sendo procurado pela polícia, pois matou a jovem Marcelle Julia Araújo da Silva, de 18 anos e em seguida jogou o corpo da vítima, despedaçado, para os cães comerem. A mulher foi encontrada no bairro da Pavuna, zona norte carioca, no sábado (14/06), cerca de três dias após seu desaparecimento.

Entenda a tragédia

Segundo informações da Polícia Cívil, Marcelle foi mais uma vítima de feminicídio e o Conselho Nacional de Justiça indica que o suspeito teve a prisão temporária autorizada durante o plantão do Tribunal de Justiça do Rio e, por isso, é considerado foragido.

De acordo com mais apurações da polícia, Zhaohu Qiu, era um vendedor de yakissoba conhecido e considerado amigo da vítima. Ele entregava o pedido na casa dela ou solicitava que buscasse na casa dele, o que a família considera que pode ter acontecido no último dia 11/06. Durante a noite, a jovem saiu de bicicleta para encontrá-lo e não voltou mais.

As imagens chegaram até a família da vítima, que inicialmente suspeitou que Marcelle estivesse sendo mantida em cárcere privado pelo criminoso. Ao ir até o endereço, a cunhada da jovem entrou no imóvel com o auxílio de uma funcionária e encontrou o corpo da menina, já dilacerado por cães.

A investigação aponta que o vendedor planejou o crime, contando com os cães para destruir o corpo e dificultar a localização dos restos de Marcelle. O celular da jovem sumiu e a bicicleta dela foi descartada pelo criminoso em um rio.