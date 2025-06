Vendedor é esfaqueado após informar cliente que não havia mais galinhas à venda na Baixada da Sobral

Francisco das Chagas Gomes Nunes, de 34 anos, foi esfaqueado na noite deste sábado (28) durante uma confusão em um bar localizado na Rua da Sanacre, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O autor do ataque, identificado como Francisco Egles Souza da Silva, de 43 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com testemunhas, a vítima comercializava galinhas e carne de porco no estabelecimento quando Egles chegou ao local com intenção de comprar uma ave. Ao ser informado de que o estoque havia se esgotado, o homem se irritou, iniciando uma discussão que terminou com um golpe de faca nas costas de Francisco.

Mesmo ferido, o vendedor conseguiu caminhar até sua residência, na Travessa Livramento, onde pediu socorro. O agressor fugiu logo após o ataque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. Francisco recebeu os primeiros atendimentos no local e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, sendo posteriormente transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde era considerado estável, embora houvesse risco de agravamento.

Militares do 1º Batalhão realizaram buscas na região e conseguiram localizar o suspeito. Egles recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ficará responsável pela investigação do caso.