Ventania atinge estrutura da Expoacre Juruá e provoca estragos em barracas

Rajadas de vento provocadas pela onda polar que atinge o Acre causaram danos na estrutura da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, na manhã desta segunda-feira (30). Parte das barracas montadas no espaço do estádio Arena do Juruá, onde será realizada a feira, foi arrancada ou destruída pela ventania.

A Expoacre Juruá é o principal evento de exposições da região do Juruá e está prevista para os próximos dias. Com os prejuízos, equipes da organização foram mobilizadas para avaliar os danos e iniciar os trabalhos de reparo.

Segundo os organizadores, a expectativa é concluir a recuperação das estruturas a tempo da abertura oficial da feira. A frente fria deve continuar influenciando o clima na região ao longo da semana. As imagens são do site Yaco News.