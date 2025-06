Vento forte suspende resgate de brasileira que caiu em trilha de vulcão

Por causa do vento forte, as buscas pela brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que caiu durante uma trilha no vulcão Rinjani, em Lombok, na Indonésia, foram oficialmente suspensas neste domingo (22). A informação foi divulgada pela irmã da jovem, Mariana Marins, que está no Brasil acompanhando o caso.

“As buscas de hoje foram oficialmente canceladas. Juliana segue desaparecida”, escreveu em publicação nas redes sociais.e acordo com Mariana, os trabalhos de buscas foram interrompidos por conta também da neblina que atingem o local que fica numa região montanhosa.

Ainda segundo a irmã da jovem, duas equipes de resgate permanecem na área do vulcão e devem passar a noite acampadas. A operação deverá ser retomada na manhã desta segunda-feira (23), no horário local. Com risco elevado na área do penhasco, onde a vítima se encontra, está descartada a ajuda de um helicóptero neste momento.